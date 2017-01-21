Вероятным представителем США на переговорах по Сирии в Астане станет посол в Казахстане

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В переговорах по Сирии в Астане США, возможно, будет представлять глава дипмиссии США в Казахстане, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"По предварительным данным, на предстоящих переговорах в Астане Штаты будет представлять посол США в Казахстане", - сказал он.

Ранее руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков сообщил "Интерфаксу", что для участия в межсирийских переговорах уже прибыли делегации России, Турции и Ирана.

Как ожидается, международная встреча по сирийскому урегулированию пройдет в Астане 23 и 24 января.