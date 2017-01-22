Число погибших при крушении "Боинга" под Бишкеком выросло до 39

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Количество погибших при крушении грузового "Боинга 747-400", упавшего 16 января на дачный поселок рядом с аэропортом "Манас", увеличилось до 39 человек, сообщили в воскресенье в Минздраве Киргизии.

По словам сотрудника пресс-службы, в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии скончался Сагынбек Рахманов, поступивший в больницу после катастрофы с ожогами 3-4 степени.

"Общее состояние Рахманова за время нахождения в реанимационном отделении оставалось крайне тяжелым. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, гемодиализ и необходимую медикаментозную терапию, у госпитализированного на фоне аппаратного дыхания произошла остановка дыхания и сердечно-сосудистой системы, проведенные реанимационные мероприятия без эффекта и была констатирована биологическая смерть", - сказали в пресс-службе.

"Таким образом, в списках погибших в авиакатастрофе 39 человек, - добавил собеседник агентства, - 35 граждан Киргизии и четыре гражданина Турции".

Он отметил, что по имеющимся данным при крушении "Боинга" 16 января у Рахманова погибла вся семья - беременная жена и двое детей.

"Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул при заходе на посадку рухнул на дачный поселок Дача СУ, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок, погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа (граждане Турции), большинство жертв катастрофы находились на земле.