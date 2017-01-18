Тела пилотов разбившегося в Киргизии турецкого самолета отправят на родину

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Тела трех пилотов турецкого "Боинга", который 16 января рухнул на дачный поселок рядом с бишкекским аэропортом "Манас", переданы турецкой стороне и в четверг утром будут транспортированы на родину, сообщил "Интерфаксу" в среду представитель республиканского штаба по изучению причин катастрофы.

"Тела трех погибших пилотов сегодня были переданы представителям турецкого посольства, их отвезли в аэропорт "Манас". Они находятся в терминале, и ожидается, что утренним рейсом, вероятнее, турецких авиалиний, они будут отправлены на родину", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тела пилотов были опознаны 16 января.

Вместе с тем, в республиканском центре судебно-медицинских экспертиз Киргизии остается тело предполагаемого четвертого члена экипажа "Боинга".

"Тело сильно обгорело и для идентификации личности потребуется ДНК-экспертиза", - заявил собеседник агентства.

Ранее в центре судебных экспертиз Киргизии "Интерфаксу"сообщили, что ДНК-экспертиза будет проводиться в Турции.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку в киргизский аэропорт "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа (граждане Турции), большинство жертв катастрофы находились на земле.