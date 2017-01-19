Главные новости
В РоссииКС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"ЭкономикаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаВ миреВласти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7
В мире Крушение "Боинга" под Бишкеком

Поиски погибших на месте крушения "Боинга" в Киргизии завершены

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Спасательная операция на месте падения грузового "Боинга 747-400" турецкой авиакомпании под Бишкеком завершена. Об этом сообщил в четверг министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов.

"Вчера вечером спасатели приостановили работы по поиску погибших, сегодня утром правительственный штаб принял решение завершить поисковые работы, мы считаем, что там никто не остался", - сказал Боронов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, "официально в списках погибших 38 человек, 19 человек пострадали". Министр уточнил, что всего на территории поселка, куда упал "Боинг", проживали 126 человек.

Глава МЧС сообщил, что "как только специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершат осмотр крупных фрагментов разбившегося "Боинга" (на месте крушения - ИФ), МЧС начнет расчистку территории дачного поселка".

"Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на поселок Дача Суу, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома. Большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками "Боинга". По данным Минздрава Киргизии, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа самолета - граждан Турции.

Теги: Киргизия, Бишкек
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Власти Испании не смогли разъяснить причины задержания российского программистаВласти Испании не смогли разъяснить причины задержания российского программиста
По некоторым данным, россиянин был задержан по запросу ФБР и ИнтерполаПодробнее
Власти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7Власти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7
Этот вопрос глава совета министров Италии обсудил с Ангелой МеркельПодробнее
В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибшихВ накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибших
Спасти удалось лишь немногих постояльцевПодробнее
Ассанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси МэннингАссанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси Мэннинг
Основателя WikiLeaks не устраивает то, что информатора его организации освободят только в мае, а не помилуют немедленноПодробнее
США заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеровСША заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеров
По мнению спецслужб, таким образом российская сторона могла оказывать финансовую поддержку кандидату в президенты Дональду ТрампуПодробнее
Лавина завалила отель с постояльцами в ИталииЛавина завалила отель с постояльцами в Италии
Спасатели пытаются установить связь с людьми в зданииПодробнее
Обама назвал конструктивные отношения с Россией интересами США и всего мираОбама назвал конструктивные отношения с Россией интересами США и всего мира
Cанкции отменят, если Россия перестанет "вмешиваться во внутренние дела Украины"Подробнее
Сенатский комитет одобрил предложенную Трампом кандидатуру главы ПентагонаСенатский комитет одобрил предложенную Трампом кандидатуру главы Пентагона
В конце прошлого года Трамп предложил на этот пост ветерана Афганистана и Ирака Джеймса МэттисаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
People’s Choice Awards10 фото
19 января
People's Choice Awards
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"ЭкономикаКС допустил выплату частичной компенсации экс-акционерам ЮКОСаВ миреВласти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7В миреВ накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибших
Навальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата Железняка
В Новосибирской области обрушилась крыша конного клуба
Alibaba будет спонсором Олимпийских игр до 2028 года
ЦБ РФ не будет отходить от политики плавающего курса
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154
Избранный президент Гамбии примет присягу в Сенегале
Не менее 30 пожарных погибли при обрушении высотки в Иране
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи