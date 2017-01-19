Поиски погибших на месте крушения "Боинга" в Киргизии завершены

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Спасательная операция на месте падения грузового "Боинга 747-400" турецкой авиакомпании под Бишкеком завершена. Об этом сообщил в четверг министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов.

"Вчера вечером спасатели приостановили работы по поиску погибших, сегодня утром правительственный штаб принял решение завершить поисковые работы, мы считаем, что там никто не остался", - сказал Боронов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, "официально в списках погибших 38 человек, 19 человек пострадали". Министр уточнил, что всего на территории поселка, куда упал "Боинг", проживали 126 человек.

Глава МЧС сообщил, что "как только специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершат осмотр крупных фрагментов разбившегося "Боинга" (на месте крушения - ИФ), МЧС начнет расчистку территории дачного поселка".

"Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на поселок Дача Суу, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома. Большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками "Боинга". По данным Минздрава Киргизии, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа самолета - граждан Турции.