Два человека погибли в результате обстрелов в Авдеевке

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате обстрелов в Авдеевке, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в своем фейсбуке в четверг.

"У обстрелянной СОШ №2 нашли раненую женщину. Перевезли в больницу. Однако от ран женщина умерла". "Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час", - утверждается в сообщении.

Жебривский также написал, что ранения в лицо получил иностранный фотожурналист.

Кроме того, в результате атаки в Авдеевке повреждены газопровод и теплотрасса. Один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также прямым попаданием поврежден дом на улице Молодежной. В сообщении Жебривского также говорится, что прицельным огнем обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи.