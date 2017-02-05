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Украинские военные заявили о 40 обстрелах со стороны ополченцев в Донбасе

Есть обновление от 21:03

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные заявляют о 40 обстрелах своих позиций в Донбассе в течение дня, один военнослужащий ранен, сообщает пресс-центр штаба силовой операции.

В вечерней сводке штаба, размещенной на странице в фейсбуке, отмечается, что на донецком направлении противник из танков, 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по украинским позициям в Авдеевке.

Утверждается, что танки ополченцев открывали огонь в районе Песков и Каменки. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по Зайцево, Опытному и Луганскому, а по Невельскому стрелял снайпер.

На мариупольском направлении, говорится в сводке, из минометов ополченцы обстреляли Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия - Красногоровку, Марьинку, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреляли Гнутово и Павлополь, из БМП - Широкино.

По данным украинских военных, на луганском направлении противник из минометов 120 мм и 82 мм обстрелял Катериновку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Крымское. По Крымскому неоднократно огонь вели БМП противника.

Между тем ранее в воскресенье в ДНР обвинили украинских военных в обстрелах пригородов Горловки. Донецкое агентство новостей со ссылкой на и.о. главы Горловской горадминистрации Ивана Приходько сообщило, что около 17:00 украинская армия начала обстрел поселка Зайцево в пригороде Горловки из минометов калибра 120 мм. Огонь велся по центральной части поселка. С украинских позиций было выпущено 24 мины.

Теги: Донбасс, ДНР
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