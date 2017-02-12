Главные новости
В миреАэропорт Гамбурга эвакуирован после отравления пассажиров неизвестным веществомВ РоссииПротивники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцомВ РоссииРоссияне стали меньше доверять теленовостям
В мире

Минобороны Южной Кореи назвало цель пуска ракеты КНДР

Есть обновление от 11:41

В Республике Корея предполагают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Минобороны Южной Кореи назвало цель пуска ракеты КНДР
Фото: ТАСС/AP

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Одной из целей пуска Северной Кореей баллистической ракеты было проверить реакцию новой американской администрации, говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.

В миреСеверная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моряСеверная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моряЧитать подробнее

"Как представляется, это было вооруженной провокацией, направленной на то, чтобы проверить реакцию новой американской администрации, возглавляемой президентом Трампом", - указывается в документе. Министерство также отметило, что еще одной целью было "привлечение всеобщего внимания к совершенствованию Севером своих ядерной и ракетной возможностей".

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудили пуск баллистической ракеты Северной Кореей, осуществленный в ночь на воскресенье по московскому времени, сообщило агентство Associated Press.

Абэ вместе с Трампом находится во Флориде в рамках своего визита в США. В кратком заявлении премьер подчеркнул, что данный ракетный пуск является нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее использование баллистических технологий при запусках ракет. Трамп отметил: "Мне бы хотелось, чтобы все понимали и знали, что Соединенные Штаты Америки на 100% стоят на стороне Японии, своего великого союзника".

Министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин по телефону обсудил с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном вопросы, касающиеся ракетного пуска. Стороны, как сообщила пресс-служба президента Южной Кореи, "решительно осудили" пуск и договорились использовать все возможности для предотвращения дальнейших провокаций со стороны КНДР.

Представитель военных властей Южной Кореи исключил возможность того, то пущенная ракета могла быть ракетой большой дальности. В сообщениях СМИ указывается, что, по оценкам американских военных, ракета была средней дальности, и пуск был неудачным.

Южнокорейские военные сообщили ранее, что баллистическая ракета, пущенная КНДР, преодолела расстояние в 500 километров.

Теги: КНДР, Южная Корея
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Аэропорт Гамбурга эвакуирован после отравления пассажиров неизвестным веществомАэропорт Гамбурга эвакуирован после отравления пассажиров неизвестным веществом
По предварительным данным, пострадали не менее 50 человекПодробнее
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моряСеверная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ранее глава КНДР заявлял о способности его страны в любое время испытать межконтинентальную баллистическую ракетуПодробнее
Заработали новые правила безвизового въезда в Белоруссию для граждан 80 странЗаработали новые правила безвизового въезда в Белоруссию для граждан 80 стран
Новые правила действуют на авиарейсы из РоссииПодробнее
Gallup зафиксировала наиболее негативное отношение россиян к НАТО почти за 10 летGallup зафиксировала наиболее негативное отношение россиян к НАТО почти за 10 лет
Как свою защиту альянс воспринимают 29% украинцев, 25% граждан Казахстана, 21% граждан АзербайджанаПодробнее
Трамп пообещал снизить стоимость строительства стены на границе с МексикойТрамп пообещал снизить стоимость строительства стены на границе с Мексикой
Ранее американские СМИ сообщили, что эта стройка обойдется США в $21,6 млрдПодробнее
Американцев пригласили в качестве наблюдателей на переговоры по Сирии в АстанеАмериканцев пригласили в качестве наблюдателей на переговоры по Сирии в Астане
Встреча представителей Дамаска и вооруженной сирийской оппозиции намечена на 15-16 февраляПодробнее
Попавшая в ДТП премьер Польши будет руководить правительством из больницыПопавшая в ДТП премьер Польши будет руководить правительством из больницы
По словам ее представителя, Беата Шидло все еще проходит обследование, однако серьезных травм она не получила и вполне может работатьПодробнее
Землетрясение на Филиппинах повредило жилые дома и аэропортЗемлетрясение на Филиппинах повредило жилые дома и аэропорт
Погибли как минимум четыре человека, еще 120 раненыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
10 февраля
Лучшие фото недели
Массовое самоубийство китов в Новой Зеландии6 фото
10 февраля
Массовое самоубийство китов в Новой Зеландии
67-й Берлинский кинофестиваль8 фото
10 февраля
67-й Берлинский кинофестиваль
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПротивники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцомВ РоссииРоссияне стали меньше доверять теленовостямСпортПеред матчем Кубка Федерации в США включили гимн Третьего рейхаВ миреМинобороны Южной Кореи назвало цель пуска ракеты КНДР
Аэропорт Гамбурга эвакуирован после жалоб пассажиров на затрудненное дыхание
В Германии начались выборы нового президента страны
Эрдоган сообщил о начале ухода боевиков ИГ из Эль-Баба
Поклонская рассказала 20 тыс. обращений против фильма "Матильда"
Противники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцом
Слепцова назвала ЧМ по биатлону в Австрии последним в своей карьере
В движении "Солидарность" пока не увидели смысла становиться партией
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи