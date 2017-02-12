Пуск северокорейской ракеты назвали не представляющим опасности для РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Радиотехнические средства Восточного военного округа зафиксировали пуск северокорейской баллистической ракеты, выполненный в ночь на воскресенье, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По его словам, "азимут стрельбы был направлен на восток, то есть ракета не представляла какой-либо опасности для территории Российской Федерации".

"По данным средств радиолокационного контроля воздушно-космического пространства, пуск северокорейской ракеты был выполнен из района в северной части КНДР на дальность до 500 км", - уточнил он.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье по московскому времени КНДР осуществила пуск ракеты, которая, поднявшись на высоту до 50 км и пролетев около 500 км, упала в Японское море. Американские военные считают, что это была ракета среднего радиуса действия.

Одной из целей пуска Северной Кореей баллистической ракеты было проверить реакцию новой американской администрации, говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи. Военное ведомство также отметило, что еще одной целью было "привлечение всеобщего внимания к совершенствованию Севером своих ядерной и ракетной возможностей".