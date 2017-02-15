На Украине будут вводиться веерные отключения электричества из-за режима ЧП

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Введение временных чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке Украины позволит при необходимости осуществлять веерные отключения электроэнергии, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Предусматривается и пункт, который применяется при срочных проблемах и диспропорциях между потреблением и производством электроэнергии. Мы будем задействовать веерные отключения для того, чтобы сбалансировать производство и потребление", - сказал он на внеочередном заседании Кабинета министров Украины в среду вечером.

15 февраля кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики в связи с продолжающейся блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донбасса.

По словам украинского министра энергетики, принятие распоряжения позволит минимизировать использование антрацитовой группы угля на теплоэлектростанциях (ТЭС) для обеспечения стабильной работы энергосистемы страны. Такие меры позволят снизить использование антрацита в зимний период на 300-350 тыс. тонн в месяц.

Насалик также отметил, что распоряжение предоставляет НЭК "Укрэнерго" возможность в ручном режиме определять необходимость задействования блоков ТЭС, что является уходом от работы блоков по ценовым заявкам.

Кроме того, распоряжение предусматривает снижение минимум на 500 МВт "горячего" резерва энергомощностей ГК ТЭС, который необходим на случай внеплановой остановки атомных энергоблоков. В то же время, на сегодня существует профицит атомных мощностей, в том числе, благодаря выходу 14 февраля из планового ремонта блока №2 Южно-Украинской АЭС.