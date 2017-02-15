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Украина ввела чрезвычайное положение в сфере энергетики

Есть обновление от 19:38

Премьер Украины Гройсман призвал СНБО заняться ситуацией с блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донбасса, которая может привести к остановке металлургических заводов

Украина ввела чрезвычайное положение в сфере энергетики
Фото: ТАСС, Михаил Соколов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики в связи с продолжающейся блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в среду.

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В ходе заседания глава украинского кабмина Владимир Гройсман заявил, что нынешний дефицит угля создан искусственно и "поименный список людей, которые это сделали, знает вся Украина".

Гройсман подчеркнул, что продолжение блокады может не только сорвать отопительный сезон и привести к веерным отключениям электроэнергии, но и привести к остановке металлургических предприятий страны.

"В металлургическом комплексе сейчас работает 300 тыс. человек. То, что мы продаем за границу - это 20% всей валютной выручки нашего государства. Иначе, как подрывом экономики, это назвать нельзя!" - сказал премьер.

Он призвал активистов блокады возобновить пропуск составов с важной для экономики страны продукцией.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что запасов угля на Алчевском коксохимическом заводе хватит на девять суток его работы.

"Девять суток, после этого будем гасить печи. После этого еще неделя и мы должны будем остановить все заводы Мариуполя, после этого - плюс Кривой Рог", - сказал он.

СНБО разберется с активистами

Гройсман обратился к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с просьбой рассмотреть этот вопрос.

"Компетенция правительства состоит в том, чтобы мы поддерживали хозяйственную часть этого вопроса и меры, которые мы предусмотрели, дадут нам возможность минимизировать негативное влияние, но поскольку это блокирование сегодня происходит на территории, на которой проводится антитеррористическая операция - это уже выходит за пределы компетенции правительства. Это вопрос Совета национальной безопасности и обороны, потому что тут есть вопрос национальной безопасности. Поэтому я обратился в СНБО рассмотреть, детально рассмотреть все аспекты влияния этого блокирования на жизни граждан", - сказал Гройсман на внеочередном заседании.

По его словам, СНБО должно утвердить меры всех необходимых служб для того, чтобы этот вопрос был решен.

Блокада железнодорожного сообщения

Так называемые украинские "ветераны Донбасса" и некоторые депутаты Рады в конце января заблокировали ветку железной дороги Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса. Также была заблокирована станция Светланово.

По данным "Штаба блокады торговли с оккупантами", в настоящее время остаются заблокированными три основных железнодорожных линии в Донбассе, по которым осуществлялся товарооборот с неподконтрольными Киеву территориями. В штабе также утверждают, что располагают информацией о подготовке силовой акции против участников блокады.

Теги: Украина, Владимир Гройсман
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