На Украине введен запрет на экспорт антрацита

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Украина заблокировала экспорт угля антрацитовой группы на период действия чрезвычайных мер в энергосистеме, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"(Экспорт) запрещен де факто, де юре - на период введения мер не может быть экспорта", - сказал Гройсман на заседании кабинета министров, где было одобрено решение о введении чрезвычайных мер в связи с блокадой железнодорожных перевозок с Донбассом, где добывается антрацит.

Отвечая на вопрос главы МВД Арсена Авакова, глава минэнергоугля Игорь Насалик сказал, что экспортироваться может только коксующийся уголь, на что премьер отреагировал словами: "Да нет - все заблокировано", не уточнив деталей.

Насалик уточнил, что чрезвычайные меры в энергосистеме, согласно закону об электроэнергетике, вводятся на месяц и могут продлеваться еще на месяц.

"Сейчас, наверное, вообще будет второе распоряжение о том, что государство будет делать запас антрацитовой группы, а потом, возможно, будет распределять по складам", - сказал министр журналистам, добавив, что эта идея пока находится на стадии обсуждения.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с не подконтрольной Киеву частью Украины. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана".