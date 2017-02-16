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В ЕС призвали прекратить блокаду неподконтрольных Украине территорий Донбасса

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Представительство Европейского союза на Украине призвало прекратить блокаду поставок угля из Донбасса.

В комментарии представительства ЕС, переданном агентству "Интерфакс" в четверг, утверждается, что блокада железнодорожного сообщения "противоречит инклюзивному подходу к гражданам Украины, которые проживают на территориях, где органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия".

"Диппредставительство призывает причастных к блокаде немедленно прекратить ее. "Власть в свою очередь должна решить эту проблему как можно скорее", - сказано в сообщении.

Отмечается, что блокада уменьшает объемы поставок угля с неподконтрольных Украине территорий. "Это в свою очередь может привести к энергетическому кризису, который навредит гражданам Украины по обе стороны линии разграничения", - отметили в диппредставительстве.

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В ЕС также отметили, что Минские договоренности остаются основой мирного и долгосрочного решения конфликта с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики в связи с продолжающейся блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в среду.

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман заявил, что нынешний дефицит угля создан искусственно и "поименный список людей, которые это сделали, знает вся Украина".

Гройсман подчеркнул, что продолжение блокады может не только сорвать отопительный сезон и привести к веерным отключениям электроэнергии, но и привести к остановке металлургических предприятий страны.

Блокада железнодорожного сообщения

Так называемые украинские ветераны Донбасса и некоторые депутаты Рады в конце января заблокировали ветку железной дороги Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса. Также была заблокирована станция Светланово.

По данным "Штаба блокады торговли с оккупантами", в настоящее время остаются заблокированными три основных железнодорожных линии в Донбассе, по которым осуществлялся товарооборот с неподконтрольными Киеву территориями. В штабе также утверждают, что располагают информацией о подготовке силовой акции против участников блокады.

Теги: ЕС, Украина
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