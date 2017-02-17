Власти КНДР решили не признавать результаты вскрытия тела Ким Чен Нама

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила об отказе признавать результаты судебно-медицинской экспертизы тела сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына 45-летнего Ким Чен Нама, сообщают в пятницу западные СМИ.
"Малазийская сторона поспешила провести вскрытие без нашего разрешения и наблюдения. Мы категорически отвергаем результаты вскрытия тела (брата лидера КНДР - ИФ), которое было сделано в одностороннем порядке без нашего присутствия", - приводят издания слова посла Северной Кореи в Куала-Лумпуре.
Старший сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам умер в прошедший вторник на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему в лицо плеснули неизвестной жидкостью.