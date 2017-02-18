Жители Донецка на митинге призвали Украину выполнять Минские соглашения

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Донецке проходит митинг, приуроченный к дате подписания Резолюции ООН по Украине, направленной на выполнение Минских соглашений.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на центральной площади Донецка - площади имени Ленина - собрались более пяти тысяч человек. В руках они держат плакаты с надписями "Порошенко, подписал Минск - выполняй!", "Украина, выполняй соглашения!", а также флаги ДНР.

Центральные улицы города перекрыты для движения всех видов транспорта, на месте дежурят усиленные патрули полиции.

Митингующие призывают Украину выполнять Минские соглашения.

17 февраля 2015 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Украине в поддержку минских договоренностей. Документ был предложен Россией.