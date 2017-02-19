Жители Донецка и Авдеевки остались без воды из-за обстрелов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрелов, в города и поселки Донбасса прекращена подача воды, сообщил в субботу сайт коммунального предприятия "Вода Донбасса"

"Сегодня в 20:45 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды на города: Авдеевку, частично Донецк, Ясиноватую и близлежащие поселки", - говорится в заявлении.

В конце января Авдеевка на протяжении недели оставалась без света, воды и тепла из-за обострения боевых действий.