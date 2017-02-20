Глава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефть

Об этом Джеймс Мэттис заявил сопровождавшим его журналистам по прибытии в Ирак

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в понедельник с визитом в Багдад и заверил, что США не покушаются на иракскую, сообщает агентство The Associated Press.

Мэттис, как сообщается, попытался успокоить иракские власти и заявил, что Соединенные Штаты не намерены захватывать иракскую нефть. Ожидается, что он обсудит с иракским руководством тему борьбы против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

"Я думаю, что все мы здесь в этой комнате, все мы в Америке платим за нашу нефть и газ, и я уверен, что мы будем продолжать делать это в будущем," - сказал Мэттис сопровождающим его журналистам. - Мы в Ираке не для того, чтобы захватить чью-либо нефть."

Это - первая поездка Мэттиса в Ирак с момента его назначения на пост главы Пентагона. Визит Мэттиса совпал с активными действиями иракской армии по вытеснении боевиков ИГ ("Исламское государство" - запрещено в РФ) из западной части города Мосула.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил днем ранее по местному телевидению о начале новой фазы операции. Ранее в конце января в ходе боев иракскими войсками при воздушной и наземной поддержке проамериканской международной коалиции была отбита у террористов восточная часть города.

В октябре правительство Ирака объявило о начале наступления на второй по величине город страны Мосул, который с 2014 года удерживается ИГ. Операцию проводят иракская армия, отряды курдских ополченцев "Пешмерга" при поддержке возглавляемой США международной коалиции против ИГ.

В 2016 году террористическая группировка ИГ потеряла контроль над примерно одной четвертой частью контролировавшихся ею территорий в Сирии и Ираке, сообщила ранее исследовательская компания IHS Markit. В соответствии с документом, подконтрольные исламистам в Сирии и Ираке территории сократились с января 2016 по конец года с 78 тысяч квадратных километров до 60,4 тысячи. В 2015 году эти территории сократились с 90,8 тысячи квадратных километров до 78 тысяч.