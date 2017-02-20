Главные новости
В миреПрокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворотаВ миреГлава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефтьЭкономикаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
В мире Борьба с "Исламским государством"

Глава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефть

Об этом Джеймс Мэттис заявил сопровождавшим его журналистам по прибытии в Ирак

Глава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефть
Министр обороны США Джеймс Мэттис
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в понедельник с визитом в Багдад и заверил, что США не покушаются на иракскую, сообщает агентство The Associated Press.

Мэттис, как сообщается, попытался успокоить иракские власти и заявил, что Соединенные Штаты не намерены захватывать иракскую нефть. Ожидается, что он обсудит с иракским руководством тему борьбы против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

"Я думаю, что все мы здесь в этой комнате, все мы в Америке платим за нашу нефть и газ, и я уверен, что мы будем продолжать делать это в будущем," - сказал Мэттис сопровождающим его журналистам. - Мы в Ираке не для того, чтобы захватить чью-либо нефть."

Это - первая поездка Мэттиса в Ирак с момента его назначения на пост главы Пентагона. Визит Мэттиса совпал с активными действиями иракской армии по вытеснении боевиков ИГ ("Исламское государство" - запрещено в РФ) из западной части города Мосула.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил днем ранее по местному телевидению о начале новой фазы операции. Ранее в конце января в ходе боев иракскими войсками при воздушной и наземной поддержке проамериканской международной коалиции была отбита у террористов восточная часть города.

В октябре правительство Ирака объявило о начале наступления на второй по величине город страны Мосул, который с 2014 года удерживается ИГ. Операцию проводят иракская армия, отряды курдских ополченцев "Пешмерга" при поддержке возглавляемой США международной коалиции против ИГ.

В 2016 году террористическая группировка ИГ потеряла контроль над примерно одной четвертой частью контролировавшихся ею территорий в Сирии и Ираке, сообщила ранее исследовательская компания IHS Markit. В соответствии с документом, подконтрольные исламистам в Сирии и Ираке территории сократились с января 2016 по конец года с 78 тысяч квадратных километров до 60,4 тысячи. В 2015 году эти территории сократились с 90,8 тысячи квадратных километров до 78 тысяч.

Наступление на Мосул

7 фотографий
Теги: Ирак, США, Джеймс Мэттис
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Прокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворотаПрокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворота
По версии обвинителя, некие российские госорганы стоят за попыткой свержения власти в Черногории, чтобы не допустить вступления страны в НАТОПодробнее
Десятки людей пострадали из-за взрыва в КолумбииДесятки людей пострадали из-за взрыва в Колумбии
Среди пострадавших сотрудники правоохранительных органов и защитники прав животныхПодробнее
В Киеве протестующие устроили потасовку с полициейВ Киеве протестующие устроили потасовку с полицией
Националисты и участники блокады железнодорожного сообщения с Донбассом попытались устроить палаточный городок в центре украинской столицыПодробнее
СМИ сообщили об аресте яхты российского миллиардера в ГибралтареСМИ сообщили об аресте яхты российского миллиардера в Гибралтаре
Верфь заявляет о нарушении условий контракта и требует 15,3 млн евроПодробнее
Семенченко пригрозил блокировать железнодорожное сообщение Украины с РФСеменченко пригрозил блокировать железнодорожное сообщение Украины с РФ
Нардеп является одним из активистов блокады сообщения с непризнанными республиками Донбасса, в результате которого могут встать украинские заводы и начаться веерные отключения светаПодробнее
В посольстве США на Украине прокомментировали признание РФ документов ДНР и ЛНРВ посольстве США на Украине прокомментировали признание РФ документов ДНР и ЛНР
В диппредставительстве сочли, что этот шаг не совместим с условиями Минских соглашенийПодробнее
Ирак объявил о начале операции по освобождению западной части МосулаИрак объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула
В конце января правительственной армии удалось взять под контроль восточные кварталы городаПодробнее
Американский авианосец приступил к патрулированию в Южно-Китайском мореАмериканский авианосец приступил к патрулированию в Южно-Китайском море
Ранее КНР выразила недовольство в связи с этим решением, сочтя его вызовом своему суверенитетуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Фотохроника 17 февраля6 фото
17 февраля
Фотохроника 17 февраля
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПрокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворотаВ миреГлава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефтьЭкономикаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаВ РоссииБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ
Израильские СМИ узнали об отвергнутой Нетаньяху идее мирного урегулирования
Чешские солдаты устроили драку в литовской Клайпеде
Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Прокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворота
Глава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефть
"Техмаш" предложил обеспечить американскую полицию нелетальным оружием
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи