Минобороны РФ составит карту расположения сирийской оппозиции и террористов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Работа над картой с местами дислокации умеренной оппозиции Сирии и террористов будет закончена в ближайшее время, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Я думаю, через несколько дней и у нас появится окончательная, совершенно точная карта с данными, где находится оппозиция, которая присоединилась к режиму прекращения огня, и где находятся бандиты", - сказал министр в ходе II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО, отвечая на вопрос студентов о сотрудничестве РФ и Турции.

По его словам, это сотрудничество в Сирии может являться хорошим примером.

"Мы сегодня находимся в постоянном контакте, для того, чтобы, во- первых, в воздухе наши силы не пересекались, во-вторых, на земле мы сделали тяжелейшую работу по освобождению восточного Алеппо", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что для того, чтобы избежать жертв в ходе освобождения Алеппо, было эвакуировано около 40 тысяч человек в сторону Идлиба. "И это, конечно, было сделано с помощью Турции", - подытожил глава Минобороны.