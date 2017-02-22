Глава ДНР усомнился в возможности отвода в среду украинских вооружений

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко не видит предпосылок для принятия Киевом в среду решения об отводе вооружений в Донбассе.

"Причина неотвода техники связана с проблемами на Украине, которые происходят сегодня в Киеве. И я думаю, на сегодняшний день Порошенко на отвод не пойдет", - сказал Захарченко журналистам.

Однако он отметил, что и в этом вопросе "надежда умирает последней".

Как сообщалось, в среду утром в Киеве начался марш, организованный рядом националистических движений.