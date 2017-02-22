Захарченко заявил о кратном росте заявок на паспорта ДНР после их признания Россией

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Донецке заявили о резком росте числа заявок на получение паспортов самопровозглашенной Донецкой народной республики после их признания Россией.

"После указа Владимира Путина ситуация с паспортами стала довольно-таки критичной. Число заявлений увеличилось в десятки раз. И сейчас поднимается вопрос о задействовании дополнительных мощностей", - заявил журналистам в среду глава ДНР Александр Захарченко.

По его словам, власти ДНР решат ситуацию к началу марта.

"В ближайшие неделю-две вопрос решится", - сказал Захарченко.

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Как говорилось в документе, такое решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

"Установить, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений в РФ признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях", - говорилось в указе.

"Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет - на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов", - отмечалось в документе.

Страны Запада резко отрицательно восприняли этот указ, а МИД Украины назвал признание Россией документов ДНР и ЛНР "первым шагом к уничтожению минского формата".

"Мы считаем, что это не только ставит под вопрос, но и является первым шагом к уничтожению этого формата, как формата договоренности", - сказал журналистам 21 февраля заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Признав их (ДНР и ЛНР) любым способом как самостоятельные образования, в частности, признав документы, документы на образование, документы на автомашины, номера на автомашины и все остальное, Россия пытается сделать из них такую псевдореспублику, псевдообразование государственное. ... Это путь аннексии", - заявил замминистра.