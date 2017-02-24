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Надежда Савченко призвала Донецк и Киев обменять всех пленных

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, прибывшая в пятницу в самопровозглашенную Донецкую народную республику, призвала к обмену пленными в формате "всех на всех".

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"Я нахожусь на оккупированной территории Украины с единственной целью - вытащить наших пленных. Я прошу украинцев и мировую общественность поддержать наших ребят, как поддержали в свое время меня, когда я находилась в тюрьмах Кремля. Я призываю лидеров "нормандского формата" совершить обмен всех на всех, который был ими подтвержден", - сказала Савченко журналистам.

Как сообщалось, в пятницу депутат Верховной Рады и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан посетили Донецк, а затем исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские пленные. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова назвала приезд Савченко "частным визитом".

Между тем в Службе безопасности Украины заявили, что собираются побеседовать с Савченко о ее поездке, а также проверить информацию депутата Верховной Рады Татьяны Рычковой о том, что ее коллега "подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти".

"Специально за народными депутатами мы не следим, но, получив информацию от народного депутата Рычковой, мы будем обязательно проверять эти данные, даже не ожидая официального обращения госпожи Рычковой", - сказал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук агентству "Интерфакс" в пятницу. При этом он подчеркнул: "Это слишком серьезные обвинения, чтобы их игнорировать".

Теги: Украина, Донецк, Надежда Савченко
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