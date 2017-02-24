Сирийская оппозиция раскритиковала Ирак за авиаудары по ИГ за пределами своих границ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Свободная сирийская армия считает нелегитимным нанесение авиаударов ВВС Ирака по позициям ИГ (группировка запрещена в РФ) в Сирии, сообщил "Интерфаксу" в пятницу представитель группы вооружённой оппозиции, полковник Свободной сирийской армии Фарес Аль-Бабеш.

"ИГ больше в Ираке, чем в Сирии. То, что они (ВВС Ирака - ИФ) делают в Сирии, нелегитимно",- сказал он, комментируя соответствующий вопрос. "Вначале нужно избавиться от этой группы в Ираке",- добавил он.

В пятницу правительство Ирака распорядилось нанести удары по боевикам ИГ в Сирии. Сообщалось, что это решение было согласовано с официальным Дамаском.