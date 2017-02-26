Вашингтон возложил на ополченцев ответственность за инцидент с ОБСЕ в Донбассе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США возложил на ополченцев, действующих на востоке Украины, ответственность за нападение на наблюдателей ОБСЕ.

"Мы осуждаем происшедшее в пятницу нападение на наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), а также захват объединенными пророссийскими сепаратистскими силами беспилотного летательного аппарата СММ", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента Марка Тонера, распространенном в воскресенье.

Как отмечается в заявлении, "важно, чтобы эти силы прекратили нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе водоочистительную станцию в Донецке".

"Призываем Россию и поддерживаемых ею сепаратистов немедленно начать соблюдать режим прекращения огня, вывести все тяжелые вооружения и предоставить полный и беспрепятственный доступ наблюдателям ОБСЕ", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.