Главные новости
В РоссииПодготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск скоройСпортРезультат матча ЧР по бенди "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулированВ миреГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса
В мире

В Вене задержан работавший советником Ющенко фигурант "дела Фирташа"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Вены вечером 23 февраля по запросу Испании об экстрадиции задержаоа 53-летнего украинца сирийского происхождения Хареса Юсеффа, занимавшегося ранее торговлей газом и цветными металлами, а также являвшегося советником президента Украины Виктора Ющенко, сообщает австрийское издание Kurier со ссылкой на прокуратуру Вены.

Информацию о том, что задержанный - экс-советник Ющенко Харес Юсефф распространило также Deutsche Welle (DW), по данным которого, он является фигурантом того же дела, которое было открыто в отношении основателя и главы совета группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа в связи с подозрениями в отмывании средств.

"Юсефф, как сообщали ранее со ссылкой на следствие испанские СМИ, якобы распоряжался потоками денег, поступавших ему от Фирташа", - отмечает DW.

В то же время Kurier указывает, что окружение Фирташа не подтверждает, что Юсефф был давним деловым партнером основателя и главы Group DF. Издание также добавляет, что Юсефф, по имеющимся данным, отрицает все обвинения в свой адрес.

Как сообщалось, земельный суд Вены 23 февраля отклонил запрос Испании на задержание Фирташа, отпустив его под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также приняв во внимание залог в 125 млн евро по делу об экстрадиции бизнесмена в США.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции.

Помимо этого, в отношении Фирташа с 2014 года ведется дело об экстрадиции в США по обвинению в том, что он якобы с помощью взяток на $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Апелляционный суд 21 февраля разрешил такую экстрадицию, однако окончательное решение осталось за федеральным министром юстиции Австрии.

Защита Фирташа увязывает "американское" и "испанское" дела и вместе со своим клиентом квалифицирует их как политическое преследование бизнесмена.

Теги: Австрия, Вена, Дмитрий Фирташ, Харес Юсефф, Виктор Ющенко, Испания
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Глава ДНР объявил о блокаде Украины республиками ДонбассаГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса
Захарченко заявил, что ДНР и ЛНР больше не будут продавать уголь Украине, а находящиеся на территории республик предприятия перейдут в их правовое полеПодробнее
ДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятияДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия
Захарченко и Плотницкий готовы пойти на этот шаг, если Украина не снимет транспортную блокаду Донбасса до 1 мартаПодробнее
Выдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президентаВыдвиженец Трампа на пост министра ВМС США отказался от предложения президента
Министру обороны придется подыскать другого желающего руководить американским военным флотомПодробнее
Обновленную Nokia 3310 представили на выставке в БарселонеОбновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне
Кроме того, на MWC 2017 были показаны смартфоны Nokia3, Nokia 5 и международная версия Nokia 6Подробнее
В Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной ОсетииВ Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии
По мнению спецпредставителя премьера Грузии по вопросам отношений с Россией, признание Абхазии и Южной Осетии неестественно для всего мираПодробнее
Порошенко пообещал помогать жителям КрымаПорошенко пообещал помогать жителям Крыма
Украинский президент обвинил Россию в нарушении прав человека и в "захвате миллионов заложников"Подробнее
В ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станцииВ ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станции
ДНР готова обеспечить безопасность ремонтных бригад, но полагает, что украинская сторона этого сделать не можетПодробнее
Американские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человекаАмериканские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека
По данным журналистов, американских чиновников не устраивает антиизраильский настрой Совета и включение в него представителей недемократических режимовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Акция памяти Бориса Немцова в Москве6 фото
26 февраля
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск скоройСпортРезультат матча ЧР по бенди "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулированВ миреГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками ДонбассаВ РоссииПесков разъяснил мониторинг Кремлем проблем в экономике регионов
Дворкович не нашел нарушений в действиях руководства "Почты России"
В Вене задержан работавший советником Ющенко фигурант "дела Фирташа"
МТС решила сделать интернет-трафик бесплатным и зарабатывать на рекламе
"Гормост" объяснил уборку территории на месте убийства Немцова
Подготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск "скорой"
Голодец раскритиковала предложение Минэкономразвития о налоговой реформе
Египет объявил о подорожании визы до $60 с 1 июля
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи