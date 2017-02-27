В Вене задержан работавший советником Ющенко фигурант "дела Фирташа"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Вены вечером 23 февраля по запросу Испании об экстрадиции задержаоа 53-летнего украинца сирийского происхождения Хареса Юсеффа, занимавшегося ранее торговлей газом и цветными металлами, а также являвшегося советником президента Украины Виктора Ющенко, сообщает австрийское издание Kurier со ссылкой на прокуратуру Вены.

Информацию о том, что задержанный - экс-советник Ющенко Харес Юсефф распространило также Deutsche Welle (DW), по данным которого, он является фигурантом того же дела, которое было открыто в отношении основателя и главы совета группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа в связи с подозрениями в отмывании средств.

"Юсефф, как сообщали ранее со ссылкой на следствие испанские СМИ, якобы распоряжался потоками денег, поступавших ему от Фирташа", - отмечает DW.

В то же время Kurier указывает, что окружение Фирташа не подтверждает, что Юсефф был давним деловым партнером основателя и главы Group DF. Издание также добавляет, что Юсефф, по имеющимся данным, отрицает все обвинения в свой адрес.

Как сообщалось, земельный суд Вены 23 февраля отклонил запрос Испании на задержание Фирташа, отпустив его под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также приняв во внимание залог в 125 млн евро по делу об экстрадиции бизнесмена в США.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения суда о мере пресечения есть 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции Фирташа в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции.

Помимо этого, в отношении Фирташа с 2014 года ведется дело об экстрадиции в США по обвинению в том, что он якобы с помощью взяток на $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Апелляционный суд 21 февраля разрешил такую экстрадицию, однако окончательное решение осталось за федеральным министром юстиции Австрии.

Защита Фирташа увязывает "американское" и "испанское" дела и вместе со своим клиентом квалифицирует их как политическое преследование бизнесмена.