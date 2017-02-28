Трамп распорядился проверить телефоны сотрудников Белого дома

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру изучить телефоны администрации в поисках утечек секретных данных в СМИ, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Президент Трамп лично санкционировал проверку Шоном Спайсером телефонов сотрудников на предмет наличия приложений-мессенджеров, шифрующих переписку", - говорится в сообщении.

24 февраля Трамп выразил недовольство ФБР из-за отсутствия результатов в установлении личности тех, кто организовывал утечки секретных данных в СМИ.

"ФБР абсолютно неспособно остановить людей, раскрывающих секретную информацию, тех, кто долгое время скрывался в нашей администрации", - написал американский лидер у себя в твиттере.

Как сообщалось, в частности, именно утечки в СМИ о контактах советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком стали причиной того, что советник был вынужден уйти в отставку.