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В обращении к Конгрессу Трамп расскажет о выполнении предвыборных обещаний

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп уделит главное внимание внутренним проблемам в своем первом выступлении перед законодателями обеих палат американского конгресса во вторник, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Выступание даст президенту возможность "переместить фокус внимания его молодой администрации на насущные экономические проблемы, что помогло ему победить на выборах", отмечает агентство. "Советники Трампа заявили, что он использует речь для того, чтобы декларировать прогресс в реализации предвыборных обещаний, включая выход США из Транстихоокеанского партнерства и следование по тернистому пути законодательных приоритетов, таких, как здравоохранение и расходы на инфраструктуру".

В сообщении Белого дома, имеющемся в распоряжении "Интерфакса", указывается, что президент обратит внимание на то, что выполняет обещания по вопросам обеспечения населения рабочими местами за счет возобновления строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, остановленного Бараком Обамой. Он также отметит, что, как и обещал, активизирует борьбу против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), дав Пентагону указание подготовить конкретный план разгрома террористов в Сирии и Ираке.

Агентство напоминает, что накануне на встрече с губернаторами Трамп заявил, что США "истратили миллиарды на Ближний Восток, в то время как внутри страны полно колдобин", подчеркнув, что он планирует увеличить расходы на внутреннюю инфраструктуру

Теги: Дональд Трамп, США
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