Трамп призвал своих сторонников устроить масштабный митинг

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести "крупнейший митинг".

"Может, миллионам людей, проголосовавшим за то, чтобы "сделать Америку вновь великой" стоит провести свой митинг. Он будет крупнейшим из всех", - написал президент в субботу в твиттере.

Maybe the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN should have their own rally. It would be the biggest of them all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.

В конце января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В итоге американский лидер начал работу над обновленной версией указа.

Инициативы Трампа встретили негативную реакцию большой части американского общества.