СМИ рассказали об отказе Москвы задержать возможных убийц Ким Чен Нама

По данным южнокорейской газеты, из-за недостаточности улик подозреваемые смогли улететь через Москву и Владивосток

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия не стала выполнять просьбу властей Южной Кореи о задержании четырех подозреваемых в убийстве в малайзийском аэропорту Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает газета JoongAng Ilbo.

По данным издания, полиция Малайзии установила, что четверо граждан Северной Кореи (Ли Чжи Хён, Ли Чжэ Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль), которых подозревают в причастности к убийству, сразу же покинули страну. Они, как было установлено, воспользовались авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

В связи с этим власти попросили Москву сообщить о местонахождении подозреваемых и задержать их для проверки личности, чтобы предотвратить отъезд возможных преступников в КНДР. Однако это ходатайство было отклонено из-за недостаточности улик на начальной стадии расследования. По словам дипломатического источника газеты, Россия позволила предполагаемым убийцам покинуть страну.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту малайзийской столицы Куала-Лумпура 13 февраля. Как было установлено, причиной отравления стало вещество нервнопаралитического действия VX, являющееся компонентом химического оружия.