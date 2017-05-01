"Аэрофлот" заявил об отсутствии пострадавших с угрожающими жизни травмами

Расходы на лечение пассажиров рейса Москва-Бангкок, отмечает перевозчик, полностью взяла на себя авиакомпания

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Врачи не диагностировали у пассажиров рейса Москва-Бангкок травм, представляющих угрозу жизни, сообщает "Аэрофлот".

"По информации из медицинских учреждений столицы Таиланда, куда сегодня утром за медицинской помощью обратились 27 пассажиров Boeing 777, следовавшего рейсом Москва-Бангкок, пациентов в тяжелом состоянии и с травмами, представляющими угрозу жизни, не зафиксировано", - говорится в сообщении перевозчика.

Информация о пациентах с компрессионными переломами позвоночника не подтвердилась, отмечает авиакомпания.

15 граждан РФ и двое граждан Таиланда в настоящее время госпитализированы, остальные пассажиры, пройдя медицинское обследование, выписаны из больницы. У пациентов, остающихся под наблюдением врачей, зафиксированы ушибы, у нескольких человек - переломы конечностей.

"Представительство "Аэрофлота" при необходимости осуществляет отмену бронирований отелей, переносы сроков заселения, а также переоформление авиабилетов на ближайшие рейсы до конечных пунктов для трансферных пассажиров, - заявили в "Аэрофлоте". - Все связанные с переоформлением расходы, а также расходы на лечение пассажиров полностью взяла на себя авиакомпания".

Для родственников пассажиров рейса SU 270 в контакт-центре Аэрофлота работает специальная выделенная линия.

Самолет Boeing 777 "Аэрофлота", выполнявший в понедельник рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкок попал в зону внезапной кратковременной сильной турбулентности, в результате чего несколько пассажиров получили травмы.