Минздрав Таиланда сообщил о 27 пострадавших пассажирах рейса Москва-Бангкок

По данным ведомства, трем из них сделают хирургические операции

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - 27 пассажиров российского авиалайнера, попавшего в зону турбулентности на подлете к Бангкоку, получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в минздраве Таиланда.

"Всего на российском рейсе пострадали 27 человек, 23 из них - с российскими паспортами, серьезные травмы, требующие оперативного хирургического вмешательства, получили три человека, у двух из них - множественные переломы ног, у одного - ребер", - сказал собеседник агентства.

Остальные пострадавшие отделались ушибами.

"10 человек уже выписаны и разъехались по отелям, - сказал собеседник агентства, - остальным продолжают оказывать медицинскую помощь в больницах королевства".

В свою очередь, посольство России в Бангкоке сообщило на своей странице в фейсбуке о 24 пострадавших россиянах и трех подданных Таиланда. "Все пострадавшие были доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести - в основном переломы и ушибы. Некоторым требуется операция. Сейчас в больнице остаются 15 россиян, четверым из них потребовалась операция", - сказали в дипмиссии.

Сотрудники консульского отдела посольства с утра находятся в больнице, общаются с лечащими врачами, оказывают консультационную помощь пострадавшим, отметили в посольстве.

Посольством открыта горячая линия связи, по которой можно получить обновленную информацию об инциденте: +66 90 403-3645.

Дипмиссия опубликовала список россиян, находящихся в больнице "Самитивет Сринакарин":

1. Пидгайный Андрей 1949 г.р.

2. Чермашенцев Юрий 1973 г.р.

3. Довгая Виктория 2016 г.р.

4. Лавровская Ирина 1967 г.р.

5. Лавровская Арина 1991 г.р.

6. Гущенко Татьяна 1966 г.р.

7. Крюковская Ольга 1956 г.р.

8. Рожнова Яна 1988 г.р.

9. Чиж Вера 1948 г.р.

10. Чебан Ольга 1989 г.р.

11. Халфина Гульназ 1976 г.р.

12. Кафтан Регина 1988 г.р.

13. Сабанцева Марина 1990 г.р.

14. Аведисьян Татьяна 1982 г.р.

15. Сидельникова Марина 1987 г.р.

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс SU 270 по маршруту Москва-Бангкок, 1 мая на подлете к бангкокскому аэропорту "Суваннапум" попал в воздушную яму.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России организовала доследственную проверку по факту травмирования пассажиров этого авиарейса.