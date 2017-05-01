В Таиланде сказали об обращении к врачам трех членов экипажа рейса Москва-Бангкок

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Несколько членов экипажа самолета "Аэрофлота" попавшего в зону турбулентности при подлете к Бангкоку, получили легкие травмы, сообщили "Интерфаксу" в минздраве Таиланда.

"Оказана медицинская помощь, в том числе, трем бортпроводникам российского самолета. Они получили множественные ушибы", - сказали в ведомстве.

Медицинская помощь членам российского экипажа была оказана амбулаторно, госпитализировать их не стали.

Ранее минздрав Таиланда сообщил агентству о 27 пострадавших пассажирах с рейса Москва-Бангкок.

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс SU 270 по маршруту Москва-Бангкок, 1 мая на подлете к бангкокскому аэропорту "Суваннапум" попал в воздушную яму.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России организовала доследственную проверку по факту травмирования пассажиров этого авиарейса.