Минздрав РФ оценил состояние пострадавших рейса "Аэрофлота" как средней степени тяжести

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель Минздрава России Олег Салагай сообщил об отсутствии угрозы жизни пострадавших пассажиров самолета "Аэрофлота", попавшего в зону турбулентности при перелете из Москвы в Бангкок.

"Состояние всех пострадавших оценивается медиками как средней степени тяжести, угрозы жизни нет", - сказал он "Интерфаксу".

Салагай отметил, что 15 пострадавших, в том числе один ребенок были госпитализированы в медицинские учреждения Бангкока. Представитель ведомства рассказал, что девять человек, включая четверых детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. "Специалисты Минздрава России внимательно следят за состоянием российских граждан, пострадавших в результате попадания самолета, летевшего из Москвы в Бангкок, в зону турбулентности", - добавил собеседник агентства.

1 мая самолет "Аэрофлота" Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва - Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Самолет подбросило на 100-200 м вверх, из-за чего непристегнутые пассажиры, находившиеся в хвостовой части салона, были выброшены из кресел в проходы. В салоне сработал режим аварийной ситуации, над некоторыми креслами появились кислородные маски.

Самолет благополучно произвел посадку в аэропорту "Суварнапхум" в 03:38 по московскому времени. На борту находилось 313 пассажиров, 25 из них были направлены в больницы Бангкока.

В компании "Аэрофлот" сообщили, что врачи не диагностировали у пассажиров рейса Москва - Бангкок травм, представляющих угрозу жизни.