В МИД Франции заявили об изменении отношения Трампа к России

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро полагает, что президент США Дональд Трамп за время на посту главы государства резко поменял мнения по некоторым международным вопросам, заявил в среду официальный представитель французского правительства Стефан Ле Фоль.

Так, по сообщению последнего, на заседании советов министров Эро отметил "резкую перемену взглядов (Трампа - ИФ), в частности, по международным вопросам".

Глава МИД Франции добавил, что Трамп стал, в том числе, "более осмотрительным по отношению к России", чем был в начале своего президентского срока.

Кроме того, Эро подчеркнул, что президент США изменил свою позицию по роли НАТО и признал "необходимость сильной Европы".