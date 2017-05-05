Суд вызвал Януковича на 18 мая в качестве обвиняемого по делу о госизмене

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание 18 мая по делу о государственной измене. Копия соответствующей повестки обнародована в пятницу на сайте Судебной администрации Украины.

Янукович вызывается в суд на 10:00. Экс-президент обвиняется в совершении преступлений по ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.

Повестка направлена по адресу пребывания подозреваемого в Ростове-на-Дону в России. Также в ней указывается, что Януковичу предоставлена возможность участия в заседании в режиме видеоконференции.

4 мая 2017 года Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о госизмене Януковича до 18 мая. Такое решение суд принял после частичного удовлетворения ходатайства защиты экс-лидера об организации видеоконференции с ним.