Столтенберг исключил участие солдат НАТО в военном конфликте в Сирии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об участии солдат НАТО в сирийском конфликте не рассматривается.

"Участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ожидает, это не обсуждается", - сказал генсек Североатлантического альянса в интервью немецкому журналу Spiegel.

При этом он указал на возможность того, что НАТО усилит работу самолетов радиолокационного обнаружения AWACS в небе над Турцией.

Наряду с этим Столтенберг также не исключил увеличения контингента военнослужащих НАТО, которые с января обучают иракских военных, борющихся с террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Обучение местных военнослужащих - как в Ираке и Афганистане - по моему мнению, лучшее оружие для борьбы с террором", - подчеркнул Столтенберг.