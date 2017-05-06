Депутат-социалист умерла вскоре после митинга в поддержку Макрона

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Депутат-социалист от департамента Кот-д'Армор Корин Эрель скончалась в больнице после того, как почувствовала себя плохо на митинге в поддержку кандидата в президенты Франции от движения "Вперед!" Эмманюэля Макрона, сообщают в субботу местные СМИ.

Трагедия произошла в субботу вечером. 50-летняя Эрель потеряла сознание после выступления перед примерно 300 сторонниками Макрона. Ее сразу отвезли в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь депутата.

Многие социалисты, в том числе президент Франции Франсуа Олланд в субботу выразили скорбь по поводу кончины Эрель.

Проведение второго тура президентских выборов намечено во Франции на 7 мая. В нем примут участие кандидат от движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.