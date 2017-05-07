Ле Пен и Макрон проголосовали на президентских выборах во Франции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Кандидат "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовала в городе Энен-Бомон французского департамента Па-де-Кале во втором туре президентских выборов, сообщили французские телеканалы, показав претендента на пост главы государства на избирательном участке.

Этот город, отмечают комментаторы, известен накопившимися социальными проблемами населения. Перед голосованием Ле Пен посетила мэра Энен-Бомон, и побеседовала с ним относительно продолжительное время.

Второй кандидат в президенты - Эмманюэль Макрон - проголосовал в воскресенье вместе со своей супругой Брижжит в курортном Туке, в департаменте Па-де-Кале, сообщили французские телеканалы, показав претендента на пост главы государства на избирательном участке.

Прежде чем направиться к избирательному участку, кандидат пообщался с избирателями. Сторонники-фанаты бурно приветствовали его. После голосования Макрон отправился в избирательный штаб своего движения "Вперед!" в Париже.

Макрон был окружен плотной охраной. Выборы во Франции проходят при усиленных мерах безопасности, учитывая режим чрезвычайного положения в связи с террористической угрозой. Более 50 тыс. полицейских, жандармов и военных развернуты в стране по случаю голосования. Кандидаты в президенты окружены такой же охраной, как и действующий президент.