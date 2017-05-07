Французы на заморских территориях и за границей отдали предпочтение Макрону

Заморские департаменты и территории традиционно голосуют больше за левых, чем метрополия

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Эмманюэль Макрон лидирует по результатам второго тура президентских выборов в заморских департаментах и территориях Франции, сообщила в воскресенье бельгийская газета Le Soir со ссылкой на "заслуживающие доверия источники".

Как отмечает издание, подобные результаты не удивляют, так как заморские департаменты и территории традиционно голосуют больше за левых, чем метрополия. В голосовании французов за рубежом тенденция в пользу Макрона наиболее отчетлива в Северной Америке, утверждает газета.

В отличие от Франции, в Бельгии допускается публикация прогнозов в день выборов до официального объявления итогов.

Последний опрос относительно второго тура президентских выборов во Франции Ifop-Fiducial по заказу Paris Match, CNews и Sud Radio, обнародованный 5 мая, прогнозировал победу Эмманюэля Макрона с 63% по отношению к 37% у Марин Ле Пен.