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Французы на заморских территориях и за границей отдали предпочтение Макрону

Заморские департаменты и территории традиционно голосуют больше за левых, чем метрополия

Французы на заморских территориях и за границей отдали предпочтение Макрону
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Эмманюэль Макрон лидирует по результатам второго тура президентских выборов в заморских департаментах и территориях Франции, сообщила в воскресенье бельгийская газета Le Soir со ссылкой на "заслуживающие доверия источники".

Как отмечает издание, подобные результаты не удивляют, так как заморские департаменты и территории традиционно голосуют больше за левых, чем метрополия. В голосовании французов за рубежом тенденция в пользу Макрона наиболее отчетлива в Северной Америке, утверждает газета.

В отличие от Франции, в Бельгии допускается публикация прогнозов в день выборов до официального объявления итогов.

Последний опрос относительно второго тура президентских выборов во Франции Ifop-Fiducial по заказу Paris Match, CNews и Sud Radio, обнародованный 5 мая, прогнозировал победу Эмманюэля Макрона с 63% по отношению к 37% у Марин Ле Пен.

Выборы во Франции

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Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.Макрон был назначен министром в 2014 году, а летом 2016 года ушел в отставку. После этого он выступал с критикой нынешнего правительства страны и основал собственное движение. Интерес к его возможной кандидатуре связан со сравнительно большой популярностью Макрона во Франции. За два дня до первого тура поддержать политика были готовы 24% избирателей.За Эммануэля Макрона проголосовали 23.75% избирателей. Лидер ультраправого &quot;Национального фронта&quot; Марин Ле Пен набрала 21,53%. На третьем месте - кандидат от партии &quot;Республиканцы&quot; Франсуа Фийон (19,91%), на четвертом - Жан-Люк Меланшон (движение &quot;Непокоренная Франция&quot;, 19,64%). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,35% голосов. Остальные кандидаты остались далеко позади.Марин Ле Пен назвала историческим событием ее выход во второй тур голосования и призвала &quot;всех патриотов&quot; проголосовать за нее. Ле Пен пообещала в случае избрания &quot;освободить французский народ от наглой элиты&quot; и противостоять бесконтрольной глобализации и вызванным этим явлением проблемам, таким как приток во Францию иммиграции и отток рабочих мест.Более 65 тыс. участков для голосования на выборах президента Франции работали по всей стране в воскресенье. Безопасность в ходе первого тура обеспечивали более 50 тыс. полицейских и жандармов. Завершающий свой срок французский президент Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах в стране через два часа после открытия избирательных участков. Он опустил бюллетень на избирательном участке в городе Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был с 2001 по 2008 год.
Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.
Теги: Эмманюэль Макрон, Марин Ле Пен
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