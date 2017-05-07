В Москве назвали главным в отношениях с США позицию Трампа

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Москва в отношениях с США ориентируется исключительно на позицию главы государства Дональда Трампа, а не на противоречащие друг другу заявления его администрации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мне очень трудно отвечать на вопрос, почему заявления диаметрально противоположного содержания звучат из уст различных представителей администрации, может они еще пока друг к другу не притерлись", - сказал он в интервью телеканалу "Мир".

Так министр ответил на вопрос о том, как в Москве интерпретируют недавние слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что его визит в Москву не принес результатов, а также заявление Белого дома об изоляции России в ООН.

"Мы обычно ориентируемся на главное действующее лицо - в этом случае это президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который дал очень высокую оценку и визиту Тиллерсона в Москву, и недавнему своему телефонному разговору с президентом Путиным и выразил настрой на то, чтобы продолжать развивать наши усилия по продвижению отношений в общих интересах", - отметил Лавров.