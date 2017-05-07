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Бельгийская Le Soir прочит Макрону до 65% голосов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бельгийская газета Le Soir опубликовалf обновленные данные опросов относительно итогов президентских выборов во Франции, согласно которым кандидат движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон может набрать до 65% голосов.

"По данным четырех институтов, осуществивших опросы общественного мнения в это воскресенье, Эмманюэль Макрон значительно победит на выборах с результатом выше 60% (от 62% до 65%, в зависимости от выводов того или иного института)", - сообщает издание.

Оно вновь уточняет, что речь пока идет об опросах, это не данные подсчета голосов, который начнется в ближайшее время.

В отличие от Франции, в Бельгии допускается публикация результатов экзит-полов до официального объявления итогов выборов.

Теги: Эмманюэль Макрон, Марин Ле Пен
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