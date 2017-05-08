Германия посчитала важным оказать помощь Франции в проведении реформ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Нельзя терять времени для оказания поддержки Франции в проведении экономических реформ и усиления ее роли в Евросоюзе, заявил представитель министерства иностранных дел Германии в понедельник.

Со своей стороны представитель министра финансов Германии Вольфганга Шойбле сказала журналистам, что Шойбле намерен обсудить меры по укреплению еврозоны с новым французским правительством после его формирования.

По итогам выборов во Франции в воскресенье победил представитель движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.