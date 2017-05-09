В Киеве задержали нескольких националистов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Украинские полицейские задержали в центре Киева на ул. Мазепы ряд активистов Добровольческого руха Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", представители спецподразделения полиции в спецобмундировании проникли в двухэтажное здание с вывеской на входе "Фундация имени Олега Ольжича" по адресу: ул. Мазепы, 6-а, на втором этаже которого во вторник был вывешен баннер "Воля або смерть" и откуда звучала музыка во время прохождения марша "Бессмертный полк". В ходе этих действий в помещении были разбиты стекла.

По словам очевидцев, было задержано около 20 человек. Задержанных увезли в отделение полиции. В результате данных событий есть пострадавшие.

В свою очередь, народный депутат Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) в своем фейсбуке написал о том, что Нацполиция штурмовала его приемную по указанному адресу: "Спецподразделение Нацполиции штурмует мою общественную приемную, которая находится по адресу ул. Мазепы, 6, в помещении штаба Добровольческого руха ОУН. В помещении находятся ... документы народного депутата Украины".

Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что активисты из офиса националистов "бросают яйца, шарики с краской, дымовые шашки, картошку и палки по правоохранителям, участникам акции ("Бессмертный полк" - ИФ) и журналистам".