Кучерена понадеялся на смягчение отношения Трампа к беглому Сноудену

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена, считает, что новый американский лидер Дональд Трамп со временем пересмотрит свое отношение к беглому соотечественнику, и первые признаки этого он видит в смягчении позиции Госдепа.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", как повлияет увольнение директора ФБР Джеймса Коми на дельнейшую судьбу Сноудена, адвокат сказал: "Я прекрасно понимаю, что на нового президента США взвалились огромные-огромные пласты информации, и с этим нужно разбираться. Я думаю, что у Трампа и у новых руководителей спецслужб США не было, наверное, времени, чтобы вникнуть в проблему, связанную со Сноуденом, и с учетом всего этого принять одно единственно правильное решение: прекратить его преследовать".

Как отметил Кучерена, "на сегодняшний день Госдепартамент США ведет себя более взвешенно по отношению к тем или иным заявлениям, связанным со Сноуденом".

"При предыдущей администрации Барака Обамы госдепартамент вел себя в этом вопросе достаточно грязно и подло, пользуясь в некоторых ситуациях всякими измышлениями в отношении Эдварда Сноудена. Нынешняя администрация ведет себя более сдержанно", - подчеркнул адвокат.

По его мнению, "все это свидетельствует о том, что, наверное, и президенту Трампу, и соответствующим руководителям нужно время для того, чтобы изучить, понять, вникнуть и прийти к выводу, что в действиях Эдварда Сноудена отсутствует состав преступления".

"А то, что он сделал, он действовал исключительно в интересах американского народа и народов других государств", - сказал Кучерена.

На вопрос, насколько велики шансы перемен в позиции новой вашингтонской администрации в отношении бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ, его адвокат ответил: "Мы надеемся, что все-таки здравый смысл будет превалировать, нежели эмоции, которые остались от предыдущей администрации".

Комментируя высказывание в соцсетях Сноудена, выступившего против увольнения директора ФБР, Кучерена сказал: "Это свидетельствует о его благородстве, поскольку уже бывший теперь глава ФБР Джеймс Коми пытался постоянно нагнетать ситуацию вокруг Сноудена, на протяжении многих лет стремился посадить его в тюрьму. Но, несмотря на это, Эдвард занял вполне благородную позицию в части своего отношения к бывшему обидчику".

This FBI Director has sought for years to jail me on account of my political activities. If I can oppose his firing, so can you. https://t.co/zUp5kquy8q — Edward Snowden (@Snowden) 9 мая 2017 г.

"Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму из-за моей политической деятельности. Если я могу выступить против его отставки, то и вы можете", - написал Сноуден на своей странице в твиттере.

Кучерена так прокомментировал высказывание Сноудена: "Этот факт еще раз показывает моральные качества Эдварда Сноудена, который не стал говорить какие-то нелицеприятные вещи в адрес обидчика, а, наоборот, призвал других поддержать его и выступить против увольнения Джеймса Коми".

Дело Сноудена

Эдвард Сноуден передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США, вызвавших международные скандалы. В частности, разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. В США Сноудену заочно предъявлены обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности.

Сноуден покинул США и обосновался в Гонконге в мае 2013 года. Тогда же он опубликовал информацию о секретных операциях спецслужб США по слежке в интернете и прослушиванию телефонных разговоров в разных странах.

С 23 июня до 1 августа 2013 года Сноуден находился в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". Он не смог вылететь на Кубу из-за того, что его паспорт аннулировали власти США. 1 августа 2013 года Сноуден получил документ о предоставлении ему временного убежища на один год и в тот же день покинул аэропорт.

Экс-сотрудник спецслужб США получил вид на жительство в России на три года 1 августа 2014 года. Сноуден официально имеет работу в РФ, и это по российским законам является основанием для получения вида на жительство.