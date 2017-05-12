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Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФ

При этом на встрече в Вашингтоне не поднимался вопрос о возобновлении работы президентской комиссии

Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФ
Президент США Дональд Трамп и глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия оставляет на усмотрение президента США Дональда Трампа и его команды вопрос о форматах развития двусторонних отношений, и готова двигаться настолько, насколько это удобно новой администрации Белого дома, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Известно, что Президентская комиссия была полезным инструментом, но учитывая, что сейчас новая администрация, мы оставляем на усмотрение Дональда Трампа и его сотрудников вопрос о том, в каких формах удобнее отношения с РФ развивать. Дональд Трамп на встрече вчера в Белом доме подтвердил свой настрой - он потом это и в твиттере написал - на нормализацию отношений", - сказал Лавров журналистам на Аляске в пятницу.

"Мы будем готовы действовать в той степени и так быстро, как это будет удобно для администрации, которая пока еще формирует свою команду, в том числе внешнеполитическую", - сказал он.

По его словам, в ходе встречи в Вашингтоне он и Трамп не касались вопроса возобновления работы президентской комиссии, деятельность которой была приостановлена администрацией Барака Обамы.

Глава российского МИДа также рассказал, что в ходе визита не обсуждалась и отправка наблюдателей США в зоны деэскалации в Сирии. "Мы этого не обсуждали. Мы сказали, что будем приветствовать любой вклад США в реализацию этой концепции, тем более, что изначально именно Дональд Трамп говорил о создании очагов безопасности, где население может свободно вздохнуть", - сказал Лавров.

"Мы сейчас проводим контакты с потенциальными участниками этого процесса (наблюдения за зонами деэскалации - ИФ), рассчитываю, что через некоторое время сможем уже более предметно обсуждать это с нашими партнерами", - отметил он.

Он напомнил, что в меморандуме, который был подписан в Астане, предусмотрено, что "для обеспечения функционирования этих зон могут привлекаться наблюдатели из третьих стран, разумеется, по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, и это должно быть, прежде всего, приемлемо для сирийского правительства".

Теги: Сергей Лавров, МИД РФ, Дональд Трамп, США, Сирия
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