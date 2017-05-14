Япония и США попросили председателя СБ ООН о консультациях по Северной Корее

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - США и Япония запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН в ближайший вторник в связи с последним запуском КНДР баллистической ракеты, сообщил "Интерфакса" источник в штаб-квартире ООН

"Япония и США обратились к председателю Совета Безопасности с просьбой провести консультации по Северной Корее 16 мая", - сказал собеседник агентства.

Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. По имеющимся данным, ракета была запущена с полигона на северо-западе страны в районе уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто в направлении Японии. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

В Минобороны РФ заявили, что траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении. В военном ведомстве уточнили, что Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сопровождали ракету на протяжении 23 минут полета до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России)".