Прятавших Сноудена в Гонконге беженцев решили депортировать

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Группа беженцев из Филиппин и Шри-Ланки, которые в 2013 году разместили у себя в Гонконге экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, может быть депортирована, сообщают в понедельник западные СМИ.

В течение нескольких лет эти беженцы ожидали одобрения властями их запроса с просьбой не высылать их из страны, так как, по их словам, на родине им грозит судебное преследование. Однако в итоге в понедельник миграционные службы в Гонконге решили отклонить этот запрос.

"Решение полностью необоснованное. У нас менее двух недель, чтобы подать апелляцию, перед тем как семьи будут депортированы", - сказал адвокат этой группы беженцев Роберт Тиббо журналистам в Гонконге.

Сноуден в бегах

Сноуден получил известность летом 2013 года, когда предоставил ряду изданий секретную информацию Агентства национальной безопасности о слежке США за коммуникациями граждан многих государств по всему миру.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там он сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Сноудена разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

Затем он уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену также был выдан вид на жительство.

Американская сторона настаивает на том, что этот человек, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед американским судом.