Лаврова удивила шумиха в СМИ по поводу фотографий его встречи с Трампом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не знает, почему возникла шумиха вокруг фотографий, сделанных во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 10 мая.

"Не знаю", - ответил он на вопрос, почему возник скандал в американской прессе.

"Белый дом объяснил, что никакого скандала не было. У них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров", - сказал глава МИД РФ.

#Захарова: CNN с "анонимными источниками в Белом доме", WashPost - "🇷🇺делегация могла занести шпионское оборудование"- несусветный позор pic.twitter.com/7ioqEMfTdK — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 11 мая 2017 г.

Ранее некоторые американские СМИ, включая издание Washington Post, сообщили, что бывшие сотрудники американских спецслужб выразили обеспокоенность тем, что на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Белый дом был допущен фотограф с российской стороны. По мнению собеседников издания, существовала угроза того, что с фотокамерами в Овальный кабинет могла быть скрытно пронесена прослушивающая аппаратура.