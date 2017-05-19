США заподозрили Иран в управлении колонной правительственных сил в Сирии

Американское командование пообещало не наносить удары в Сирии лишь при отсутствии угрозы своим силам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Силы, наступавшие накануне на Ат-Тонф в Сирии, по всей видимости, были под управлением Ирана, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Это было наступательное движение..., которым, как мы думаем, управляли иранцы, хотя я не знаю, были ли иранцы на земле", - заявил он в пятницу на пресс-конференции в Пентагоне.

Шеф Пентагона отметил, что наступление происходило "внутри установленной зоны по предотвращению инцидентов".

"Мы думаем, что они вошли в эту зону вопреки советам русских, я не могу этого также подтвердить, но похоже на то, что русские пытались их отговорить", - сказал Мэттис.

В свою очередь, глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд сообщил журналистам в пятницу, что удары в Сирии не повторятся, если не будет угрозы военнослужащим США.

"Накануне я пообещал, что это не повторится, ели не будет угрозы для наших сил", - сказал он на пресс-конференции в Пентагоне. Данфорд пояснил, что решение о нанесении удара носило защитный характер. "Наше командование на месте почувствовало угрозу", - сказал он.

Как ранее сообщалось, накануне возглавляемая США коалиция заявила, что "нанесла удар по проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе".

В документе подчеркивается, что перед нанесением ударов коалиция произвела предупредительные выстрелы.

В пентагоне также заявили, что предупреждали Россию об ударе по сирийским войскам. "Коалиция обратилась к России по линии избежания инцидентов сразу после того, как мы заметили, что прорежимные силы продвигаются к Ат-Танфу", - сказал "Интерфаксу" в пятницу представитель коалиции.

В свою очередь, телеканал "Россия-24" сообщил в пятницу о восьми жертвах авиаудара американской коалиции.