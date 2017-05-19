Главные новости
ЭкономикаМедведев представил Путину план действий правительства до 2025 годаЭкономикаСовет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%ЭкономикаКудрин собрался представить Путину экономическую стратегию в конце мая
В мире

США заподозрили Иран в управлении колонной правительственных сил в Сирии

Американское командование пообещало не наносить удары в Сирии лишь при отсутствии угрозы своим силам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Силы, наступавшие накануне на Ат-Тонф в Сирии, по всей видимости, были под управлением Ирана, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Это было наступательное движение..., которым, как мы думаем, управляли иранцы, хотя я не знаю, были ли иранцы на земле", - заявил он в пятницу на пресс-конференции в Пентагоне.

Шеф Пентагона отметил, что наступление происходило "внутри установленной зоны по предотвращению инцидентов".

"Мы думаем, что они вошли в эту зону вопреки советам русских, я не могу этого также подтвердить, но похоже на то, что русские пытались их отговорить", - сказал Мэттис.

В свою очередь, глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд сообщил журналистам в пятницу, что удары в Сирии не повторятся, если не будет угрозы военнослужащим США.

"Накануне я пообещал, что это не повторится, ели не будет угрозы для наших сил", - сказал он на пресс-конференции в Пентагоне. Данфорд пояснил, что решение о нанесении удара носило защитный характер. "Наше командование на месте почувствовало угрозу", - сказал он.

Как ранее сообщалось, накануне возглавляемая США коалиция заявила, что "нанесла удар по проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе".

В документе подчеркивается, что перед нанесением ударов коалиция произвела предупредительные выстрелы.

В пентагоне также заявили, что предупреждали Россию об ударе по сирийским войскам. "Коалиция обратилась к России по линии избежания инцидентов сразу после того, как мы заметили, что прорежимные силы продвигаются к Ат-Танфу", - сказал "Интерфаксу" в пятницу представитель коалиции.

В свою очередь, телеканал "Россия-24" сообщил в пятницу о восьми жертвах авиаудара американской коалиции.

Теги: США, Сирия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Въехавшему в толпу в Нью-Йорке водителю предъявили обвинение в убийствеВъехавшему в толпу в Нью-Йорке водителю предъявили обвинение в убийстве
Бывший служащий ВМС США дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянииПодробнее
Швеция прекратила расследование дела против Ассанжа об изнасилованииШвеция прекратила расследование дела против Ассанжа об изнасиловании
Суд уже попросили отменить ордер на арест основателя WikiLeaksПодробнее
Въехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоровВъехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоров
Он выбежал из машины с криками, а позже заявил полиции, что слышит голосаПодробнее
США напомнили РФ об исполнении санкций ООН в отношении КНДРСША напомнили РФ об исполнении санкций ООН в отношении КНДР
В Вашингтоне заявили о санкциях после открытия паромного сообщения России и Северной КореиПодробнее
США обвинили ВВС Китая в перехвате самолета в международном пространствеСША обвинили ВВС Китая в перехвате самолета в международном пространстве
В Вашингтоне назвали перехват "непрофессиональным"Подробнее
ДНР обвинила Киев в сокрытии информации о 170 пленныхДНР обвинила Киев в сокрытии информации о 170 пленных
По версии украинской стороны, они якобы не хотят возвращаться домойПодробнее
Трамп назвал вредящим США назначение спецпрокурора по выборамТрамп назвал вредящим США назначение спецпрокурора по выборам
Президент США заявил, что это часть ведущейся на него "охоты на ведьм"Подробнее
Машина врезалась в пешеходов на Таймс-скверМашина врезалась в пешеходов на Таймс-сквер
Погиб один человек, ранения получили 13 прохожихПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаМедведев представил Путину план действий правительства до 2025 годаЭкономикаСовет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%ЭкономикаКудрин собрался представить Путину экономическую стратегию в конце маяЭкономикаМегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сети
"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя на сети
Американский суд предъявил новые обвинения российскому хакеру Селезневу
ВАДА обсудит с Исинбаевой ее перспективу по защите прав чистых спортсменов
Мэттис назвал военное решение проблемы КНДР трагедией невероятного масштаба
В Сочи от взрыва газового баллона обрушился частный дом
Медведев представил Путину план действий правительства до 2025 года
США заподозрили Иран в управлении колонной правительственных сил в Сирии
Росприроднадзор выявил превышение ПДК по выбросам серы на Московском НПЗ
ЦСКА проиграл в полуфинале Евролиги
В Дагестане возбудили дело после нападения на сотрудников правоохранительных органов
При осмотре места ликвидации боевиков в дагестанском селе нашли взрывное устройство
Мэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 мая
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи