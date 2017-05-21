Экс-глава ЦРУ Хэйден назвал Трампа "полезным идиотом" Москвы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США генерал Майкл Хэйден заявил, что президент страны Дональд Трамп играет для Москвы роль "полезного идиота", сообщает в воскресенье Bild am Sonntag.

"Этот термин времен холодной войны, и описывающий наивного человека, который находится под контролем Кремля и может быть использован на пользу России", - сказал Хэйден в интервью Bild am Sonntag.

По его словам, в ноябре, за несколько дней до выборов в США он пытался понять странную привязанность Дональда Трампа к Владимиру Путину. Как считает Хэйден, Трамп является для Кремля тем, кого они называют "полезный дурак" или "полезный идиот".

По его словам, "сегодня, спустя шесть месяцев, с разочарованием приходится констатировать, что термин "полезный идиот" все ещё является довольно точным описанием".

"Администрация Трампа уже 120 дней находится у власти, и за это время были уволены глава национальной безопасности, генеральный прокурор и директор ФБР", - напомнил генерал.