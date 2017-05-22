Защита ловившего в храме покемонов блогера обжаловала приговор

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, осужденного за оскорбление чувств верующих, подала жалобу на приговор, рассказал агентству "Интерфакс" его адвокат Алексей Бушмаков.

В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что апелляционная жалоба защиты на приговор Соколовскому поступила в понедельник в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Соколовский летом 2016 года разместил в интернете видеоролик, в котором он ловил покемонов в Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого была расстреляна семья последнего российского императора.

По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года блогер разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.

11 мая Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам условно. Соколовский признан виновным в совершении девяти эпизодов преступления по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по ч.1 ст.148 Уголовного кодекса (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). В приговоре отмечается также, что молодой человек без разрешения приобрел специальное техническое средство - ручку со встроенным видеорегистратором, которая была обнаружена в его квартире при обыске, вследствие чего был признан виновным в незаконном обороте данных средств (статья 138.1).

Дело Соколовского вызвало широкий общественный резонанс.