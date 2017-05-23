Россияне из организованных тургрупп не пострадали в результате взрыва в Манчестере

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Среди пострадавших в результате взрыва на стадионе в Манчестере (Великобритания), по предварительной информации, нет организованных российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) во вторник.

Как сообщалось, взрыв произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, порядка 60 пострадали. Полиция рассматривает случившееся как теракт.